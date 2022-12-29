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5 قرارات عاجلة في الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا كليو باترا

56303-مباراة-الأهلى-وسيراميكا-(6)
الاهلي وسيراميكا كليو باترا
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Teads
الخميس، 29-12-2022 08:44 ص

 

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل إدارة الأهلي عقب التعادل الثالث بالدوري مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة .

 

وترتب علي إهدار النقاط بالمسابقة 5 قرارات عاجلة أولها الأسراع في ضم الصفقات لدعم الفريق بعد التراجع الكبير في أداء اللاعبين، والقرار الثاني هو تأجيل تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية العام الجاري والثالث هو تطبيق لائحة الفريق الخاصة بالعقوبات والرابع هو تجهيز مذكرة رسمية إعتراضاً علي الأخطاء التحكيمية والخامس هو عودة الفريق للتدريبات غداً دون راحة استعدادً لمواجهة بيراميدز الأثنين المقبل.

 

تعادل الفريق الاحمر 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري.

 

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها ولاحت أمامه أكثر من فرصة كانت كفيلة بالتقدم خاصة في الشوط الأول، لكن رغم سيطرة الأهلي إلا أن سيراميكا كان البادئ بالتسجيل بهدف التقدم في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك علي معلول التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

 

بهذا التعادل يرفع الأهلي رصيده للنقطة 24، ويرتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 12.

 

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