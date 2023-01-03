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سيف زاهر: «كهربا» سيشارك في مباراة المصري القادمة

محمود-كهربا-5
كهربا
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الثلاثاء، 03-01-2023 09:04 ص


كشف الإعلامي سيف زاهر، آخر مستجدات غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك على خلفية إيقافه من الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأكد سيف زاهر فى تصريحات عبر برنامج ملعب اون على اون تايم سبورت أن اللاعب سيشارك فى مباراة الفريق الأحمر فى بطولة الدورى امام  المصرى، بعد انتهاء العقوبة يوم 11 يناير الجاري.

 

وأكد أن كولر المدير الفنى للأهلى وعد اللاعب بالمشاركة فور انتهاء العقوبة، وسيكون أول ظهور له خلال مباراة المصرى فى الدوري الممتاز.

 

وأوضح زاهر أنه لا توجد أى خطابات حتى الآن تفيد بتجديد إيقاف اللاعب، وهناك آراء فى الاهلى  مختلفة بخصوص أزمة غرامة كهربا.

 

وأضاف سيف :"  يرى البعض ان كهربا من حقه المشاركة وأن الزمالك لن يستطيع شكوى اللاعب الا بعد مرور فترة قيد جديده.

 

والرأي الثاني يرى ان الأهلي ليس طرفا فى الامر، وعلى اللاعب ان ينهى هو الازمة أولا، قبل ان يشارك مع الأهلي.

 

وتابع سيف زاهر : الزمالك بالفعل تقدم بشكوى جديده، ويؤكدون أن الإيقاف سيتجدد تلقائياً بعد انتهائه يوم 11 يناير.

 

زاهر أتم حديثه قائلاً : فى رأيي الموضوع دا مش هيتحل؛ إلا لما وسيط مقرب يتدخل عند رئيس نادي الزمالك  مرتضى منصور ويقنعه يوافق على تقسيط الغرامة.

 

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