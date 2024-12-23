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خايفة يموت.. زوجة اللاعب إبراهيم شيكا: الوزير طلب نقله للدمرداش وأنا رفضت

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الإثنين، 23-12-2024 11:35 ص

 

 

كشفت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، الذي تعرض لوعكة صحية بإصابته بمرض "السرطان" أخر التطورات الصحية لزوجها، بعدما ترددت أنباء عن تدهور حالته الصحية بالمستشفى.

 

وأوضحت زوجة اللاعب في تصريحات نقلها موقع مصراوي، أن اللاعب يمر بفترة حرجة في الساعات الماضية، ومازال محجوزًا بالمستشفى لاستكمال خطة العلاج.

 

وقالت: "إبراهيم لسه تعبان ومن امبارح مش بياكل ولا بينام لإن عنده إنسداد في الأمعاء، والمفروض كان هيعمل عمليه تحويل مسار ولكن الدكتور رفض لإنها هتكون خطيرة عليه".

 

وأكملت: "هو دلوقتي بياخد جلسات العلاج الكيماوي، وخد جلستين وفيه جلسه بعد بكره ولسه فاضله 4 جلسات هياخدهم الأيام الجاية وبعدين هيعمل مسح ذري".

 

وعن تواصل أحد المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة أو نادي الزمالك لدعم اللاعب أجابت:" لم يتواصل معنا أحد من نادي الزمالك لتقديم الدعم للاعب".

 

وأختتمت تصريحاتها بقولها: "وزير الشباب والرياضة، طلب نقل اللاعب لمستشفي الدمرداش وأنا رفضت، أنا مش هنقله الدمرداش علشان يموت هناك".

 

من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق:

 

إبراهيم الجمال الشهير بـ " إبراهيم شيكا".أحد ناشئي نادي الزمالك، لعب في مركز الظهير الأيسر ولكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

 

وفاة والدة أبعدته عن الكرة لمدة قصيرة ليعود إلى اللعب مرة أخرى في أحد أندية الدرجة الثانية ثم من بعدها إلى أندية الدرجة الثالثة حتى أصيب بسرطان "المستقيم" الذي أبعده عن الساحرة المستديرة.

 

ويعاني ابراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي عادة لا تظهر أعراضه في البداية، حيث قد تبدأ الأعراض بالظهور وتصبح أكثر وضوحًا مع تقدم المرض.

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