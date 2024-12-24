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اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

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الثلاثاء، 24-12-2024 11:49 ص

 

كشف الإعلامى محمد الليثى أن الثنائى محمد الشناوي وعمرو السولية "كباتن" الأهلي، يقودان حملة داخل غرفة ملابس الفريق خلال الساعات الماضية من أجل تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز بإستاد برج العرب.

 

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر أون تايم سبورت اف إم "تحدث لاعبو الأهلي عقب مباراة شباب بلوزداد أمس، الأحد، في بطولة أفريقيا التي فاز فيها الأهلي 6-1، ودار حديث طويل بين جميع لاعبي الفريق عن الأحداث التي وقعت قبل وعقب المباراة حيث طلب الشناوي من زملائه بالفريق تحية الجماهير عقب المباراة لكن محمد رمضان المدير الرياضي وكهربا رفضا هذا التصرف بسبب هجوم الجماهير المُستمر على اللاعبين والجهاز الفني والإدارة مع بدء عملية الإحماء وحتى نهاية اللقاء ".

 

وأشار محمد الليثى إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مُستمرة بين لاعبي الأهلي ، وطلب الشناوي والسولية تقديم إعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقبلة سواء من خلال بيان جماعي مُشترك أو قبل مباراة المصري من أجل إحتواء غضب الجماهير وعدم التصعيد ضدهم ومازال اللاعبين يبحثون الخطوة المقبلة من أجل إنهاء هذه الأزمة التي خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية ".

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