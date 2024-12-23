الإثنين 23 ديسمبر 2024
توقيت مصر 21:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رفعت دعوى في محكمة روسية.. زوجة الأسد تطلب الطلاق لأسباب إنسانية

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية

هجمات مرتقبة.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

المدرب مع اللاعبات.. فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

"ماني شاذ أنت الشاذ".. مشاداة بين ضيوف في برنامج سعودي تنتهي بمفاجأة

فعل فاضح مع الحَكمة.. تفاصيل طرد شادي محمد من مباراة نساء الأهلي وبالم هيلز

يرفع دعوى لتطليق زوجته الممرضة بعد 6 شهور زواج.. السبب صادم

خايفة يموت.. زوجة اللاعب إبراهيم شيكا: الوزير طلب نقله للدمرداش وأنا رفضت

رد ناري من إمام عاشور على سخرية جماهير الزمالك

قرار عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف 25 فتاة أثناء مقابلة عمل

رد ناري من إمام عاشور على سخرية جماهير الزمالك

1255720
ا
الإثنين، 23-12-2024 10:49 ص

 

نشر إمام عاشور لاعب النادى الأهلي مقطع فيديو عبر استوري حسابه علي انستجرام عقب الفوز علي شباب بلوزداد الجزائري يظهر فيه الفنان الراحل علاء ولى الدين وهو يرد جملة عاشور عاشور الشهيرة من فيلم الناظر.

يأتى هذا الفيديو ردا علي سخرية جماهير الزمالك من إمام عاشور خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة حيث هتفوا بنفس الجملة عاشور عاشور"

 

حقق فريق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

إقرأ ايضا

6768084842360432f06ce739

المدرب مع اللاعبات.. فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

327731_0

فعل فاضح مع الحَكمة.. تفاصيل طرد شادي محمد من مباراة نساء الأهلي وبالم هيلز

56

خايفة يموت.. زوجة اللاعب إبراهيم شيكا: الوزير طلب نقله للدمرداش وأنا رفضت

أخبار متعلقة

إمام-عاشور-768x653

"الزمالك لو كلم إمام عاشور هيرجع بكره".. منشو يثير الجدل

Capture

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. أحمد حسن يكشف مفاجأة

unnamed

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا

elaosboa48175

الكاف يفاضل بين نجمي الأهلي والزمالك للفوز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا

124-012949-emam-ashour-mohamed-el-shenawy-alahly_700x400

شاهد ماذا فعل إمام عاشور عندما رأى الشناوي في التدريبات

ء

بعد أزمته مع إمام عاشور.. استبعاد "الشناوي" من قائمة الفريق في مباراة اليوم