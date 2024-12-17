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تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا

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الثلاثاء، 17-12-2024 10:21 ص

 

 

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2024، على حساب الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي.

كتب مرتضى منصور عبر حسابه على "فيسبوك": "مرتضى منصور يهنئ النادي الأهلي المصري بفوزه بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يحصل نادي الزمالك العظيم على الجائزة، ولكن للأسف يُحرم منها بسبب أنه يعيش كضحية".

وتابع: "كنت أتمنى فوز لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو بجائزة أفضل لاعب في القارة، فهو يستحقها، ولكن للأسف ضاعت الجائزة".

وأقيمت مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للأفضل في أفريقيا لعام 2024، مساء الإثنين، في مدينة مراكش بالمغرب.

وقد تم توزيع 15 جائزة خلال الحفل ، شملت: أفضل لاعب وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للنساء، وأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى، وأفضل لاعب أندية وأفضل لاعبة أندية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة شابة، والمنتخب الوطني للرجال والنساء، ونادي العام للرجال والنساء، وأخيرًا جائزة هدف العام.

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