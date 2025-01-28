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خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك: 4 من نجوم الفارس الأبيض في طريقهم للأهلي

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الثلاثاء، 28-01-2025 09:13 ص

 

 

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن انتقال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري للأهلي، يُعتبر صدمة لجماهير الزمالك، خاصة بعد انتقال إمام عاشور سابقا.

 

وأضاف في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، :" والآن يُتداول الحديث عن انتقال زيزو لـ الأحمر، ولا يُستبعد أيضا أن نسمع قريبًا عن انضمام فرجاني ساسي، كما سمعنا أن مصطفى محمد قد يعود من نانت على القلعة الحمراء.

 

الأهلي ناد كبير

 

واستطرد: من حق الأهلي يشوف المفيد لفريقه ومن حق أي نادي التفاوض مع أي لاعب لتعزيز صفوفه، سواء كان مرتبطا عاطفيا مع الجماهير أو لا، فهذه الأمور أصبحت من الماضي.

 

وأوضح نجم القلعة البيضاء السابق: "إمام عاشور كان بيعيط لحبه للزمالك، ودلوقتي بيعيط لحبه للأهلي، خلاص يا جماعة انسوا الأفكار دي، دلوقتي اللاعب بيفكر في الفلوس والمجد والشهرة".

 

وتابع: "الأهلي نادٍ شعبيته كبيرة، وأي لاعب بيروح عنده بيكبر، وبيكون في إعلانات وقوة وفلوس، والأهلي ملتزم في ده كمان".

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