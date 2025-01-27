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بسبب اصطحاب نجله.. بيراميدز يشكو حكم مباراة الأهلي

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الإثنين، 27-01-2025 01:30 م

 

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، أزمة كبيرة بين المدير الإداري للنادي السماوي وحكم اللقاء.

 

وقال مصدر إن حكم تقنية الفيديو "VAR"، محمود عاشور، اصطحب نجله في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأوضح المصدر أن المدير الإداري لنادي بيراميدز، أحمد زاهر، دخل في مشادة مع الحكم بسبب اصطحاب نجله، مما أدى إلى تدخل الشركة الأفريقية لحل الأزمة، ما دفعه إلى تقديم شكوى ضد حكم المباراة.

 

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

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