إمام عاشور يثير قلق جماهير الأهلي بصورة صامة ويعلق: الحمد لله

أثار إمام عاشور نجم الأهلي قلق جماهير النادي، بسبب ما قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر عاشور عبر خاصة ستوري انستجرام صورة لقدمه تكشف عن تعرضه للإصابة.

وعلق إمام عاشور على الصورة:"الحمدلله".

وحصد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة لمواجهة الأهلي والجونة، التي أقيمت على استاد القاهرة فيبطولة الدوري الممتاز.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفي فوز الأهلي على الجونة، وقام بإهداء جائزة رجل المباراة لمحمود كهربا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

بهذا الفوز استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بـ17 نقطة، فيما توقف رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الدوري المصري.



