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إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث مع «كهربا» الأيام القادمة

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كهربا
Native
الإثنين، 01-11-2021 04:00 م

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم السابق، إن هناك أزمة بالطبع بعد تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا.
وأوضح إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” المذاع على قناة النهار :"  من خبراتي مع المدربين الأجانب، أود أن أقول أنسي كهربا مع الأهلي، بعد تصريحات موسيماني اليوم خلال المؤتمر الصحفي".
وأضاف:" تصريحات موسيماني اليوم تؤكد أنه تحدث فقط مع كهربا أنه سيشارك خلال المباريات، وأري أن كهربا لن يشارك مع الأهلي فى عهد موسيماني".
وأردف إبراهيم سعيد أن محمود عبد المنعم كهربا فرصته صعبة فى المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
واكمل :" "  فرص محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي صعبة بعد تعاقد الفريق مع بيرسي تاو ولويس ميكيسوني ، كهربا محتاج يطير عشان يشارك مع الأهلي".
 

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