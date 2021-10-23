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كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الحرس الوطني

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كهربا
Native
السبت، 23-10-2021 07:40 م
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل الهدف الرابعفي شباك ضيفه، الحرس الوطني بطل النيجر، في المباراة المقامة حاليا على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتقدم الفارس الأحمر بنتيجة 4-1.
جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، من هجمة منظمة للنادي الأهلي، بمجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليمنى، استغلها محمد شريف في إختراق لمنطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 17، من هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمود كهربا بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء لزميله محمد مجدي أفشة المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.
سيطر الأهلي على غالبية مجريات الشوط وسنحت له العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيله بحسم الأمور لصالحه مبكرا، لكن تسرع المهاجمين واستعجالهم حال دون استثمارها بالشكل السليم.
وظهر دفاع الأهلي مهلهلا، وتهدد مرمى علي لطفي، بفرص قليلة ولكنها كانت خطيرة، ومع الدقيقة 35 ومن انطلاقة على الجبهة اليمنى من جبريل ديوري أنهاه بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إنسا إيسوفو بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

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جاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 58، من تمريرة بينية متقنة عن طريق عمرو السولية بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الحرس الوطني، الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد وأتبعه بمراوغة رائعة لأخر المدافعين ثم سددها بشكل متقن في الزاوية اليسرى للمرمى.
جاء هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 64، من انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى من محمود كهربا أنهاه بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه حسين الشحات المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية والذي قام بترويض الكرة وراوغ حارس المرمى بشكل أكثر من رائع ثم وضعها بسهولة داخل الشباك.
وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 69، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي النادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها محمود كهربا بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك
 

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