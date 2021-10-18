أحمد حسن: موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد استعدادًا للرحيل

الإثنين، 18-10-2021
02:29 م
أكد أحمد حسن
نجم منتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني
المدير الفنى للنادى
الأهلى، قام بجمع متعلقاته من مسكنه فى الشيخ زايد ترقبا لرحيل
ه عن القلعة الحمراء
خلال الأيام المقبلة.
ونشر أحمد حسن
على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:
"موسيماني
يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل
القلعة الحمراء".
على الجانب الآخر أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب حسين الشحات نجم الفريق
الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهة الحرس الوطنى النيجرى المقرر إقامتها
السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى سيغيب
أيضا عن مواجهة الأهلى أمام بطل النيجر ، بالإضافة إلى غياب الصفقات الجديدة
ميكسيونى وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر وعمار حمدى خارج
القائمة وفقا للوائح.
وأضاف: موقف أفشة لا يزال غامضا من المشاركة أمام بطل النيجر ولكن اعتقد
سيتواجد فى التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة .