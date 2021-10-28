الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

الخميس، 28-10-2021
12:48 م
كشف سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن
أسباب استبعاد محمد شريف
هداف الفريق من مباراة الإسماعيلي.
وقال سامي قمصان، في تصريحات اذاعية عبر
"اون سبورت اف ام": "محمد شريف
، لاعب مميز ولديه رصيد كبير عن
جمهور الأهلي والجهاز الفني، فهو كان هدافًا للفريق في الموسم الماضي وله دورًا
كبيرًا في فوز النادي بالعديد من البطولات، ولكن فضلنا إراحته أمام الإسماعيلي،
بسبب الضغوط التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا".
وأضاف: "شريف، كان يعاني من الضغوط في الفترة الماضية، بعد استبعاد
ه
من المنتخب، لذلك فضلنا اراحته ومنح الفرصة للجنوب افريقي بيرسي تاو".
وتابع: "قررنا أيضًا عدم الدفع بكهربا
، لمنح الفرصة الموزمبيقي لويس
ميكيسوني".