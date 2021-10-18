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سيد معوض متحدثًا عن رحيل «موسيماني».. ماذا قال؟

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سيد معوض
Native
الإثنين، 18-10-2021 10:17 ص
قال سيد معوض مدرب منتخب مصر السابق، إن مدرب الأندية يختلف عن مدرب النادي، لأنه مطالب بتطوير اللاعبين، وتقييمه يكون على أساس النتائج والأداء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "عند تقييم موسيماني نجد أنه حقق النتيجة المطلوبة بنسبة 80%، ويجب أن ننظر لخسارة الأهلي بطولتي إفريقيا قبل الفوز بها مرتين".
وأكمل: "لابد أن تقييم موسيماني من تطوير اللاعبين، ولكن رحيله في الوقت الحالي صعب لأنه هو الذي طلب الصفقات التي ضمها الأهلي، وبعد دخولها في الفريق من الممكن أن يتم تقييم المدرب".
ووواصل: "تراجع أداء الأهلي أمام الفرق الصغيرة قد يكون بسبب قلة التركيز، مانويل جوزيه كان يقول لنا دائما أن الدوري يحسم أمام الفرق الصغيرة لأن هذه الفرق من الممكن أن تضيع البطولة على الفريق".
وأردف سيد معوض مدرب منتخب مصر السابق، إن مدرب الأندية يختلف عن مدرب النادي لأنه مطالب بتطوير اللاعبين، وتقييمه يكون على أساس النتائج والأداء وتطوير اللاعبين.
وأكمل "عند تقييم موسيماني نجد أنه حقق النتيجة المطلوبة بنسبة 80%، ويجب أن ننظر لخسارة الأهلي بطولتي إفريقيا قبل الفوز بها مرتين".
وواصل: "لابد أن تقييم موسيماني من تطوير اللاعبين، ولكن رحيله في الوقت الحالي صعب لأنه هو الذي طلب الصفقات التي ضمها الأهلي، وبعد دخولها في الفريق من الممكن أن يتم تقييم المدرب".
 

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