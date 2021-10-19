«شوبير»: موسيماني أخبرني ان الإعلام كسر قلبه عندما نشر هذا الأمر

الثلاثاء، 19-10-2021
11:46 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن كواليس حديثه مع بيتسو موسيماني
المدير الفني
لفريق الأهلي، على هامش المؤتمر الذي عقده محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أمس
الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة.
وقال أحمد شوبير
عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير
”: تحدثت مع بيتسو موسيماني
على هامش مؤتمر النادي الأهلي الذي عقد أمس الاثنين، وقال لي الإعلام تحدث على
أنني طلبت زيادة راتبي في الأهلي وهذا غير صحيح، لما أطلب زيادة جنيه مصري واحد في
عقدي.
تابع شوبير
: موسيماني
قالي لي أيضا، أن إدارة الأهلي أبلغته بأنه مستمر مع
الفريق حتى نهاية عقده، والذي يستمر مع نهاية الموسم الجديد، واتفقنا على تأجيل
التجديد لنهاية الموسم.
أضاف شوبير
:" موسيماني
قال أنتم كسرتوا قلبي عندما قلتم “يقصد وسائل
الإعلام” أنني طلبت زيادة راتبي في الأهلي، أنا مش كده.
أشار شوبير شوبير
:" موسيماني
أكد أنه مستقر في مصر أيضا، وأنه يريد
صناعة التاريخ مع الأهلي، وأنه يوجد أي تدخل في عمله إطلاقا".