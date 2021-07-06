الدولار يرتفع مجددًا في بداية المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 06-07-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 6 يوليو حالة من الارتفاع بمقدار 4 قروش
حيث سجل 15.68 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.73 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه.