رد ناري من علاء مبارك على طلب ترامب بشأن قناة السويس

رد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناتي السويس وبنما ومطالبه بإلغاء الرسوم المفروضة على السفن الأمريكية، سواء كانت تجارية أو عسكرية.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه على منصة "إكس"، الأحد: "يجب إيه يا عم! عايز تعدي منين؟ ده أنت بالعافية توصل لباب المندب وترجع! الرسوم لازم تدفع زيك زي غيرك، اعقل كده يا أبو حنان، وكفاية هرتلة وحياة الغالية".

وكان ترامب قد نشر السبت على منصته "تروث سوشيال" مطالبًا بأن تمر السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كان لها دور كبير في إنشاء القناتين، وأنه كلف وزير الخارجية، ماركو روبيو، بالتحرك الفوري لمعالجة هذا الأمر.