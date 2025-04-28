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عمرو أديب: رد على ترامب وهتلاقي 120 مليون وراك.. بنما مش أجمد مننا

الإثنين، 28-04-2025 02:17 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طلبه عبور السفن الأمريكية دون دفع رسوم من قناتي السويس وبنما.

 

ووجه عمرو أديب رسالة إلى القيادة السياسية بشأن تصريحات ترامب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” قائلا: “هو أنت لو طلعت النهارده وقلت إن العبور فى قناة السويس له قواعد ورسوم ايه اللى حيحصل فى الدنيا يعنى”.

 

وأضاف: “والله هتلاقى الميه وعشرين مليون كلهم وراك وداعمينك وساندينك، هو مش بيفهم غير لغة القوة وهي بنما يعنى مش اجمد مننا، إحنا مصر الشعب والجيش والتاريخ. عارف أنك متوازن فى سياستك لكن زي ما قولت لا للتهجير قول لا لأي حد يقرب من القناة صغير أو كبير”.

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