تلقيح وإهانة.. تفاصيل خناقة ويجز ومروان موسى

اشتعلت الأجواء مجددًا ضمن ساحة الراب المصري بعد تصاعد التوتر بين ويجز ومروان موسى، إثر خلاف غير مباشر فجّره كليب مروان الجديد “بص يا كبير”، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الماضية، مثيرًا حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروان موسى لـ ويجز: “هو أنا مأثر فيك للدرجة؟”

وردّ مروان على ويجز في فيديو شاركه عبر ستوري حسابه الخاص على إنستغرام، قال فيه: “انت راجل ناجح والحياة معاك حلوة، انت ليه مركز معايا؟ .. موضوع غريب الصراحة، هو أنا مأثر فيك للدرجة؟”.

تابع مروان: “إنت ما عندكش أي سبب، إنت يا عمي ما شاء الله عليك، إنت مش وحش إنت ليه عندك زي نقص داخلي، لي هو مهما حصل حتبقى برضو حاسس بالنقص دا، لازم تحاول تبطّل موضوع النقص قبل أي حاجة”.

كما شارك مروان بوست عبر إنستجرام كتب عليه معلقاً: “جماعة أنا مسامح في كل حاجة ”.

ردّ مروان جاء بعد أن قام ويجز بنشر فيديو عبر تيك توك ظهر فيه وهو يقف أمام الجمهور، ثم أخرج من جيبه الخلفي موزة وقام بتوجيه طلقة للشاشة، قبل أن يرميها جانباً.

أيضًا قام ويجز في البداية بإطلاق تعليق ساخر بعد نجاح كليب مروان، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بينهما، عندما شكك في أرقام المشاهدات لأغنية “BOSAKBER”، فكتب: “بص اكبير إنت شاري فيوز”، وهو ما اعتبره كثيرون إتهامًا مباشرًا لمروان بشراء المشاهدات.

مروان لم يلتزم الصمت، بل جاء رده بطريقته الخاصة، حيث شارك صورة عبر حسابه الخاص على منصة إكس، لشخص يرتدي ملابس شفافة، وعلق عليها بعبارة غامضة جاء فيها: “الفنان الحكيم بنفسه”، في إشارة فُسرت من الجمهور على أنها استهزاء بتصريح ويجز.

وكان مروان موسى قد حقق نجاحًا بأغنيته الجديدة “بص يا كبير”، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا. الأغنية حققت إلى الآن مليون و600 ألف مشاهدة على يوتيوب، بعد 4 أيام من إطلاقها.