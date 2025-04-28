مي كساب: كنت مطربة طنطا الأولى

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها على إنستجرام بصورة نادرة جمعتها بأستاذها ومعلمها الأول في الموسيقى تامر نصر، ووجهت له رسالة شكر وامتنان مؤثرة.

وكتبت مي: "كان نفسي من زمان ألاقي الصورة دي واتكلم عن أستاذي تامر نصر، أستاذ الموسيقى ومدربي الأول وأول إنسان آمن بموهبتي وأنا صغيرة، كان بيدربني ويحفظني، وقدمني في حفلة أضواء المدينة".

وأضافت: "وكنت مطربة طنطا الأولى، وشجعني عشان أكمل حلمي، وكملته بفضل الله العلي الكريم، تحية لأستاذي العزيز وربنا يديله الصحة وطولة العمر".

تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أغنية جديدة لها بالتعاون مع زوجها مؤدي المهرجانات الشعبية أوكا وصديقهم علي لوكا، تحت عنوان إحنا أهو، مما حاز على تفاعل من قبل الجمهور.

وظهرت مي كساب ، بلوك مختلف و لون شعر أحمر وروجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت: "أغنية إحنا أهو بعد بكرة بإذن الله على جميع المنصات الالكترونية".

واحتفل الفنان محمد صلاح أوكا ، بعيد ميلاده، حيث فاجأته زوجته مي كساب بحفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه أوكا رسالة لعائلته في منشور عبر انستجرام وقال: "احلي عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيرة".