مجدي عبدالغني: لو كلموني في الأهلي هقولهم لأ لهذا السبب

رفض مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، فكرة عمله في القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات التي حدثت في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عقب إقالة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات ببرنامج "ملعب الشمس"، المذاع عبر فضائية «الشمس»: «لو في الأهلي كلموني عشان أمسك منصب في النادي هقولهم لأ".

وأضاف: "هقول لـ الأهلي لأ، عشان الوقت عدى خلاص، حطوني تحت اختبار، مش هعرف أقوم بدوري بشكل جيد".

يُذكر أن النادي الأهلي، أعلن رسميًا تعيين عماد النحاس، مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا بالإضافة لتعيين محمد شوقي مساعدًا ومحمد يوسف مديرًا رياضيًا للنادي، بعد إقالة كولر بجهازه الفني عقب الخسارة من صن داونز والخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.