الإثنين 28 أبريل 2025
توقيت مصر 15:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا اليوم

عمرو أديب: رد على ترامب وهتلاقي 120 مليون وراك.. بنما مش أجمد مننا

صـ.ـدمة جديدة.. وفاة جينا سلطان بشكل مفاجئ

صورها داخل فيلتها وخلع بنطاله لها.. الحكم في واقعة انتصار والشاب

توقعات صادمة من البنك الدولي للاقتصاد المصري بعد شهر

رد ناري من علاء مبارك على طلب ترامب بشأن قناة السويس

شاهد رد فعل صلاح عندما حاول زميله سكب الخمر على رأسه احتفالا بالدوري

مي كساب: كنت مطربة طنطا الأولى

موعد ومكان دفن أمح الدولي

وفاة أمح الدولي يحزن الجميع.. تفاصيل الساعات الأخيرة

مجدي عبدالغني: لو كلموني في الأهلي هقولهم لأ لهذا السبب

Capture
ا
الإثنين، 28-04-2025 09:36 ص

 

رفض مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، فكرة عمله في القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات التي حدثت في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عقب إقالة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

 

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات ببرنامج "ملعب الشمس"، المذاع عبر فضائية «الشمس»: «لو في الأهلي كلموني عشان أمسك منصب في النادي هقولهم لأ".

 

وأضاف: "هقول لـ الأهلي لأ، عشان الوقت عدى خلاص، حطوني تحت اختبار، مش هعرف أقوم بدوري بشكل جيد".

 

يُذكر أن النادي الأهلي، أعلن رسميًا تعيين عماد النحاس، مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا بالإضافة لتعيين محمد شوقي مساعدًا ومحمد يوسف مديرًا رياضيًا للنادي، بعد إقالة كولر بجهازه الفني عقب الخسارة من صن داونز والخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ ايضا

Capture

شاهد رد فعل صلاح عندما حاول زميله سكب الخمر على رأسه احتفالا بالدوري

Capture

مي كساب: كنت مطربة طنطا الأولى

أمح الدولي

وفاة أمح الدولي يحزن الجميع.. تفاصيل الساعات الأخيرة

أخبار متعلقة

IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_٢٣٥٨٥٠

الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه كولر مقابل الرحيل

Capture

حفل تكريم ووداع.. كواليس اتفاق الأهلي مع كولر على الرحيل بصورة مُشرفة

204799-new - 2025-03-27T104655.175

قرار مفاجئ من الفيفا يصدم الأهلي في بطولة كأس العالم

unnamed

إعلان مبهر.. الكشف عن موعد تقديم "زيزو" لجماهير الأهلي رسميًا

1644140042104202504141033533353-560x315

مجرد اجتهادات.. أول تعليق رسمي من الأهلي على خلافات كولر وشوقي

sddefault

محمد الشناوي عن شرط تجديد عقده مع الأهلي: أنا عايز زي رقم والد زيزو