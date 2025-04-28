وفاة أمح الدولي يحزن الجميع.. تفاصيل الساعات الأخيرة

رحل عن عالمنا أمح الدولي، مشجع النادي الأهلي، منذ قليل، بعد معاناة طويلة استمرت مع المرض على مدار أكثر من شهر.

جاء ذلك وفقًا لما تم إعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفاة أمح الدولي

وتعرض المشجع الأهلاوي أمح الدولي إلى وعكة صحية شديدة في الآونة الأخيرة، حيث جاء ذلك عقب خضوعه إلى عملية جراحية، ثم تم نقله إلى قسم العناية المركزة ليتمكن من استكمال علاجه.

وقال مصدر مقرب من أمح الدولي، إن أمح دخل في غيبوبة عقب خضوعه إلى آخر عملية جراحية، بالإضافة إلى أنه أُصيب بتسمم في الدم ويحتاج إلى عناية حرجة؛ وذلك نظرًا لأن حالته الصحية متدهورة للغاية.

وفي وقت سابق، قالت شقيقة أمح الدولي، مشجع النادي الأهلي: أمح بين إيدين ربنا خلاص، حاولوا يشيلوا أجهزة التنفس الصناعي عنه في المستشفى مقدروش، أجهزة الجسم شغالة طبيعي بس التنفس عنده صعب أوي، أنا خايفة عليه لأنه مالي حياتي.

وتابعت: أمح كان فاكر إنه هيفوق بعد كل ده بس للأسف مفاقش، خلاص الحالة بتسوء وأنا مش عارفة أعمل إيه.