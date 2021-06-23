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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 23-06-2021 11:47 ص المصريون
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يونيو ارتفاع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.68 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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