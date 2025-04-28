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صـ.ـدمة جديدة.. وفاة جينا سلطان بشكل مفاجئ

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الإثنين، 28-04-2025 12:54 م

 

 

توفيت مصممة الأزياء الشهيرة جينا سلطان، اليوم الاثنين بشكل مفاجئ، حسب ما تم تأكيده عبر منشور على صفحتها الشخصية عبر منصة فيسبوك.

وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان

وجاء تأكيد خبر الوفاة بالمنشور الذي تم مشاركته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، والذي تضمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جينا سلطان، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وخلال المنشورات نعى العديد من الأفراد وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان، وقال أحد أقاربها: إنا لله وإنا إليه راجعون ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).


 

وأخرى نعت: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمك يا جينا ويجعل مثواكي الجنة، وجعتي قلبي مش مستوعبة الخبر إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويُذكر أنه في مارس 2021، احتفلت مصممة الأزياء جينا سلطان وزوجها رجل الأعمال سعيد فراج، بخطوبة كريمتهما جاسمن على ضابط بحري ونجل رجل الأعمال هاني محمد عبد الرحمن المنصوري.

وجاء هذا بحضور الإعلامي والفنان أسامة منير، والمطربة هدى، والمطرب فادي يزبك، ونخبة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

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