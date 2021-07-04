تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية

الأحد، 04-07-2021
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الأحد 4 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمي الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه، وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.74 جنيه، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.