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تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بداية المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
السبت، 03-07-2021 09:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار السبت 3 يوليو حالة من التراجع بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
 

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