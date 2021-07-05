الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 05-07-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الاثنين 5 يوليو حالة من التراجع الطفيف بمقدار 3 قروش،
حيث سجل 15.64 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء
وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.