إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في اتهامه بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحددت المحكمة جلسة ١٥ مايو المقبل لنظر أولى الجلسات.

وكانت مديرة شركة دعاية وإعلان قد اتهمت نجل الفنان محمد رمضان، بالاعتداء على ابنها ما تسبب في إصابته بكدمات، أثناء تواجدهما في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحررت محضرا ضده.

وذكرت المديرة في بلاغها ، أن ابنها كان يلعب كالمعتاد في النادي، ونشب خلاف كلامي بينه وبين نجل رمضان، وتطور الأمر لاعتداء الأخير عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه، وفق روايتها.