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الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 16-06-2021 09:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يونيو ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.67 جنيه ،  بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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