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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
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الجمعة، 25-06-2021 02:20 م متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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