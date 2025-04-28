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موعد ومكان دفن أمح الدولي

وفاة أمح الدولي يحزن الجميع.. تفاصيل الساعات الأخيرة

موعد ومكان دفن أمح الدولي

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الإثنين، 28-04-2025 11:08 ص

 

توفي صباح اليوم الاثنين محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم الكشف عن موعد ومكان إقامة الجنازة اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يكون موعد الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، في مسجد السيدة عائشة على أن تكون الدفنة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكان قد أعلن الحساب الرسمي الخاص بأمح الدولي على فيسبوك منذ قليل وفاة مشجع الأهلي، حيث قال: إنا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ أمح الدولي.. نرجو الدعاء له وصلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة.

ويعد أمح الدولي على علاقة بالعديد من لاعبي الأهلي بالتحديد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، الذي ساعد المشجع كثيرًا في حياته خاصةً في الفترة الأخيرة قبل الوفاة.

وكان قد تعرض مشجع النادي الأهلي أمح الدولي، لوعكة صحية شديدة في الوقت الماضي، بعد إجراء عملية جراحية حيث استكمل علاجه داخل غرفة العناية الفائقة داخل أحد المستشفيات، قبل أن تتوفاه المنية اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

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