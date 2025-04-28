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توقعات صادمة من البنك الدولي للاقتصاد المصري بعد شهر

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الإثنين، 28-04-2025 12:38 م

 

 

 

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وتراجع معدل التضخم بشكل حاد على مستوى مدن مصر من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وبعد رفع مصر أسعار البنزين والسولار بداية من الشهر الجاري من المتوقع عودة التضخم للارتفاع مجددا تأثرا بزيادة المحروقات الأشهر المقبلة.

وأشار البنك المركزي المصري في تقريره الأخير إلى أنه رغم أن التوقعات تشير إلى تراجع معدل التضخم خلال العام الحالي فإن ضبط السياسة المالية- رفع الدعم على المحروقات- سيتولد عنها مخاطر بزيادة الضغوط التضخمية.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الأخير من العام المقبل.

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