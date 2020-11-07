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وزير الأوقاف يدلى بصوته بالمنيل

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وزير الأوقاف
 
السبت، 07-11-2020 12:29 م إيمان هاني
أدلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بالمرحلة الثانية وذلك في لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة المنيل في محافظة القاهرة.
وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
 وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

 

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