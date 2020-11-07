السبت 07 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

تصاعد الحرب.. السودان يغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا

بعد تصدر «بايدن».. أنصار «ترامب» يحتشدون بالأسلحة

ضحايا مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورنا

تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الأعشاب

إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

الحرائق مجهولة تصل لـ 8 ولايات في الجزائر

آخر رسالة وصورة لـ بدر الماص قبل مصرعه

ADS
 

البابا تواضروس يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالوايلى

بببببببببببببببب
تواضروس
 
السبت، 07-11-2020 12:21 م إيمان هاني


أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطرير الكرازة المرقسية، بصوته صباح اليوم السبت، فى انتخابات مجلس النواب.
وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلى وأدلى بصوته.
و انطلقت فعاليات المرحلة الثانية اليوم ولمدة يومين ، حيث يتنافس فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردىفى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، فى محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين فى الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.
وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفىالداخل تتم يومى 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر2020.


 

إقرأ ايضا

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أسامة هيكل

وزير الإعلام للمصريين: "شاركوا في الانتخابات التجربة جيدة جدا"

بببببببب

قبل توجهها لمكتبها ..وزيرة الصناعة تدلي بصوتها في الانتخابات النواب

أخبار متعلقة

2019093011060161

الرئيس السيسي يدلى بصوته بانتخابات البرلمان

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

العليا للانتخابات للنواب الجدد: المهمة لم تعد سهله

مسنة

مسنة بانتخابات النواب: "السيسي مش لوحده "

الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات تعلن انتظام التصويت في اليوم الثاني

نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

"مستقبل وطن" عن الخروقات الانتخابية: "أي مرشح مش سليم بنحاسبه على طول"

عمرو أديب ومحمد علي

أديب عن رشاوى انتخابية : فيه بس مش كتير