"السيسي" يصل "المنارة" لحضور احتفالية مولد النبوي الشريف

الأربعاء، 28-10-2020
10:18 ص
متابعات- محمد إبراهيم
يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية، احتفالية وزارة الأوقاف
، احتفالا بذكرى المولد النبوي
، وذلك بمقر مركز المنارة بالقاهرة الجديدة.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
صباح اليوم الأربعاء، احتفالية ذکری المولد النبوي
الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف
، كما يقوم في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.
وكانت وزارة الأوقاف
، هنأت في وقت سابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي
والشعب المصري والمسلمين حول العالم؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي
الشريف