العليا للانتخابات للنواب الجدد: المهمة لم تعد سهله

الأحد، 01-11-2020
05:25 م
أحمد سالم
وجه المستشار لاشين
إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات
، رسالة لأعضاء مجلس النواب
الجدد، قائلًا: “يا من اختاركم الشعب لتكونوا أعضاء بمجلس النواب
، الامانة عظيمة والمسئولية جسيمة والمهمة شاقة عسيرة “.
وأضاف “إبراهيم”، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات
مجلس النواب
، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، مستكملا رسالته لنواب، قائلا : “احفظوا ثقة الشعب وكونوا عند ظنه بكم، وتجردوا لصالح الوطن والمواطن، وكونوا نواب عن مصر بأكملها لا عن دوائركم فقط”.
ووجه رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات
، الشكر لجميع مؤسسات الدولة ورجالاتها الذين تعاونوا مع الهيئة لخروج الانتخابات
بهذه الصورة، معقبا:” العهد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.