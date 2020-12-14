زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السلع الغذائية.. الحكومة توضح

الإثنين، 14-12-2020
02:10 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المركز الإعلامي
لمجلس الوزراء أن الأنباء التي تم تداولها عن زيادة
جديدة علي ضريبة القيمة المضافة علي السلع الغذائية والتي تم تداولها علي مواقع
التواصل الاجتماعي غير صحيحة .
و أضاف المركز في بيانه أنه تواصل مع وزارة المالية
التي نفت بجورها تلك
الأخبار مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة علي ضريبة القيمة المضافة علي
السلع الغذائية ومشددة أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات ، حسبما
نشر " الموجز ".
و أشار البيان إلي أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات
وذلك حرصا من الوزارة علي استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة
المضافة ، حتى لا يحمل المواطن أي أعباء إضافية .