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الحكومة تتلقى توجيها عاجلًا من "السيسي" بشأن الخبز

السيسي
السيسي
 
الثلاثاء، 01-12-2020 08:45 م أحمد سالم
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".

وعرض  وزير التموين في هذا الإطار، المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الرئيس بالاسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كل جوانب منظومة المخابز، وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، آخذا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجها بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضا خلال الاجتماع، على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.
 

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