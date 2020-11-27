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بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"

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بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"
 
الجمعة، 27-11-2020 04:07 م الطيب حسين
أصدر مجلس الوزارء بيانًا قويًا اليوم الجمعة بشأن أعداد إصابات كورونا في البلاد، حيث نفى إخفاء الأعداد الحقيقية.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تم تشكيل غرفة أزمات مركزية استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، نافيا إخفاء أعداد الإصابات الحقيقة بالفيروس.


وقال المركز في بيان له: "في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مشددة على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس".

وتابع المركز: "في إطار جهود الدولة للاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا، تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتوافر المستلزمات الطبية، خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية".

 

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