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حقيقة تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

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ارشيفية
 
الجمعة، 04-12-2020 12:09 م متابعات- أمينة عبد العال
نفت وزارة المالية الأنباء المتداولة بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع الوزارة ، والتي نفت تلك الإنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

 

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