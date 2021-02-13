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6 مراهقين يهتكون عرض سيدة حتى الموت داخل حديقة عامة

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السبت، 13-02-2021 03:45 م المصريون

تعرضت امرأة  للاغتصاب الجماعي والضرب حتى الموت بأغصان الأشجار في حديقة على يد مهاجمين.
قام "كاماري لويس" البالغ من العمر 17 عامًا، و"كيفن سبنسر" 15 عامًا ، بمهاجمة الشابة "إي لي" التي تم العثور عليها فاقدةً للوعي وكدمات وملابس ممزقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وتعتقد الشرطة أن البلطجية المراهقين الذين تم القبض عليهم جزء من مجموعة من ستة رجال تم التقاطهم على كاميرات المراقبة، حيث رصدتهم الكاميرات وهم يعتدون على الشابة في الحديقة.
تم اتهام كل من "لويس" و"سبنسر" بجريمة قتل عمد من الدرجة الأولى، كطرف في جريمة وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، كطرف في جريمة.
نُقلت "لي" إلى المستشفى بعد أن أبلغ "المارة" عن حالتها، لكنها توفيت بعد ثلاثة أيام نتيجة صدمة قوية في رأسها، فبعد الاعتداء عليها سُحبت إلى حافة البركة في الحديقة حيث تركها المهاجمون لتموت.
 

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