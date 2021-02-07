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الإفراج عن فنان سعودي شهير ضبط رفقة فتاة في الإمارات

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الأحد، 07-02-2021 10:23 ص المصريون

أصدرت محكمة إماراتية؛ قرارًا بإخلاء سبيل مغني الراب السعودي الشهير الملقب بـ”دايلر”، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.
وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن “محكمة الجنايات” في دبي قضت بحبس “دايلر” ستة أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف وهي 11 شهرًا؛ لذا تقرر إخلاء سبيله بعد احتساب فترة التوقيف من العقوبة.
وبرأت المحكمة “دايلر” من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته، كما تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل “يوتيوبر” ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.
وقالت الصحيفة الإمارات أن وكيل الدفاع عن المتهم، دافع ببطلان إذن التفتيش لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية. كما دفع بانتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستنداً في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ماهيتها فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر.
وأشار إلى أن المتهم لا يسيطر فعلياً أو مادياً على الشقة التي ضبط فيها في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة، مؤكداً في الدفع الخامس بانتفاء أركان جريمة تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لفتاة ، إذ ضبط على عدد من المتهمين سوياً في المكان ذاته دون أن يسهم أحدهم في تسهيل تعاطي الآخر، كما أن الفتاة التي قبض عليها أقرت بأنها تحب المتهم وحضرت من بلادها من أجل لقائه، وسمحت لنفسها بالتعاطي بصحبة مجموعة من أصدقائه بإرادتها الحرة دون أن يكون لأحد سلطان عليها.

 

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