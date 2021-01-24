الأحد 24 يناير 2021
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ابنة محمد رمضان تشارك في أول عمل فني وتخطف الأنظار (فيديو)

البرلمان يهنئ الشرطة بعيدها : ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات

يضع كاميرا مراقبة لتصوير زوجته ليلًا فاكتشف الكارثة

أمير الكويت يصدر أمرًا سياديًا بشكل مفاجيء

«بنت شوارع» يتصدر الترند في السعودية.. ما القصة؟

دعوي قضائية ضد صديقة " مارادونا " بسبب بطاقاته الائتمانية

هزت السعودية.. الكشف عن سبب مقتل فتاة "الخرج" على يد شقيقيها

سر زيارة محمد نجم لـ الشعراوي التي أدت لاعتزال هذه الفنانة

صورة نادرة لتركي آل الشيخ في طفولته تثير الجدل

«ماذا بينكم وبين الله»..وفاة العروس وأمها وأخيها «ليلة الدخلة» بطريقة غريبة

ADS
 

«بنت شوارع» يتصدر الترند في السعودية.. ما القصة؟

kvkwiutfw
أرشيفية
 
الأحد، 24-01-2021 12:22 م المصريون

سادت حالة من الجدل الكبير على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية بسبب تغريدة فتاة، بشأن خروج المرأة من بيتها دون رجل.
وكتبت الفتاة السعودية في تغريدتها عبر موقع "تويتر": "الصراحة أنا مستحيل أروح من دون أخوي أو أبوي أو أي أحد أهم شيء يكون رجال مستحيل أطلع الحالي بدون رجال معي، ياخي أحس إني بنت شوارع إذا سويت كذا أنتم زيي؟".
وحظيت التغريدة على تفاعل واسع بين النشطاء، ما بين ناقد بشدة ومؤيد، حتى تصدر هاشتاج "بنت شوارع"، الترند في المملكة، بسبب الإهانة التي وجهتها الفتاة لمن تخرج بدون رجل من أقربائها.
وقالت فتاة: “كيف فيه ناس تفكر كذا؟.. أرحم منغلقين الفكر وأرحم عيالهم أكثر لنهم الضحية الأكبر”.
وعلقت مغردة أخرى في الهاشتاج بقولها: “طيب لما كتبتي هالتغريدة ليه ما جبتي أبوك أو أخوك معك ترا مواقع التواصل الاجتماعية تحتاجين إلى من يحميك لما تدخلينها”.



 

إقرأ ايضا

202101180235103510

ابنة محمد رمضان تشارك في أول عمل فني وتخطف الأنظار (فيديو)

saud_2

هزت السعودية.. الكشف عن سبب مقتل فتاة "الخرج" على يد شقيقيها

Capture

سر زيارة محمد نجم لـ الشعراوي التي أدت لاعتزال هذه الفنانة

أخبار متعلقة

saud_2

هزت السعودية.. الكشف عن سبب مقتل فتاة "الخرج" على يد شقيقيها

20201229021146849

قاض يستدرج فتاة ويغتصبها ويعرض 7 مليون لمصالحتها

1026252223_0_0_1955_1058_1000x541_80_0_0_bb8540c140db86679646e5d20f36f2df

تفاصيل غريبة.. سعودية تعثر على ابنتها المتوفاة بعد 20 عامًا في زفافها

pr-595-49171

تفاصيل صادمة بعد إعدامها.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

223253_371316_large

«الشتاء يحتاج زوجة ثانية» يثير ضجة في السعودية

Capture

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث