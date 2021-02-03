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المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

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المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-02-2021 09:26 ص المصريون

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل حاولة 3 أشخاص اغتصاب الفنانة "عبير.ا"، داخل شقتها في كومبوند تاون فيو بمدينة 6 أكتوبر.
وحسب صحيفة الوطن، فإن المتهمين اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم وأنهم دخلوا شقة الممثلة بحجة أنهم من شركة الغاز ويرغبون في قراءة العداد، وبعد لحظات أغلقوا الباب وسرقوا مجوهراتها، وبالإضافة إلى مبلغ 65 ألف جنيه و3 هواتف محمولة ، بعد أن أشهر اثنان من المتهمين أسلحة بيضاء في وجهها واحتجزاها داخل غرفة بشقتها حتى تمكنا من السرقة، في حين أن المتهم الثالث كان في انتظارهما بسيارته في مكان قريب من الشقة.
وتابعت أن أحد الجناة المتهم بهتك عرضها بالقوة خلال مقاومتها له ومحاولتها الدفاع عن نفسها، قال في تحقيقات النيابة : «كنا رايحين نسرق بس هي كانت جميلة أوي وكانت لابسة لبس مثير في البيت»، وأضاف باقي المتهمين أنهم فروا من مسرح الجريمة بعد أن تمكنوا من السرقة، وأنهم ذهبوا إلى شقة أحدهم في الحي السادس بأكتوبر لتقسيم النقود فيهما بينهم واتفقوا على تأجيل تقسيم المجوهرات حتى تهدأ الأمور، لكنهم فوجئوا بالمباحث تلقي القبض عليهم بعد يومين من الجريمة.
وأفادت التحقيقات أن أحد المتهمين الثلاثة سمسار سيارات وسبق له التعامل مع المجني عليها في بيع سيارتها فاستعان بصديقيه لسرقتها بسبب علمه بثرائها فانتظرهما أسفل العقار بسيارة مستأجرة حتى تمكنا من تنفيذ الجريمة.
 

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