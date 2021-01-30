فيديو صادم للحظة ضبط فتاة متلبسة مع شاب داخل سيارته بالكويت
أرشيفية
السبت، 30-01-202110:10 صالمصريون
نشرت وزارة الداخلية الكويتية، بياناً مرفقًا بفيديو
للحظة ضبط مواطن كويتي رفقة فتاة من جنسية عربية، في وضع "غير طبيعي"
داخل سيارةه وبحوزتهما مواد مخدرة.
وقالت الوزارة إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بأن سائق
مركبة في منطقة السالمية بصحبته فتاة، بحالة غير طبيعية، حيث توجهت قوة أمنية إلى المكان،
وضبطت الشاب (سائق المركبة) نائما داخل المركبة مع فتاة من جنسية عربية.
وأضاف البيان إن الفتاة قاومت القوة الأمنية وقامت بركل باب
”الدورية“ بقدمها مما تسبب بإتلافه، حيث جرى تحويلهما والمضبوطات إلى إدارة مكافحة
المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.
وضبطت الدورية التي ضبطتهما، مواد مخدرة، وتم تحويلهما إلى
المستشفى حتى إصدار تقرير بحالتهما، تمهيدا لتحويلهما إلى الجهات المعنية.