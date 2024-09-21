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ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

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السبت، 21-09-2024 02:58 م
كشف محمد سالم، والد الطفل الذي حدثت مشاجرة بينه وبين نجل الفنان محمد رمضان مؤخرا، تفاصيل الواقعة وسبب تصعيده الموضوع ولجوئه لقسم الشرطة والنيابة.
وقال محمد سالم في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "الموضوع عبارة عن مشادة بين أطفال، وموضوع بسيط في الأساس وله طرق للحل، لكن للأسف المشادة قيل فيها كلام من عينة إنتوا مش عارفين أنا مين وابن مين".

وأضاف والد الطفل: "ابني كان بيلعب في النادي مع مجموعة من زملائه عند الألعاب المائية، وحد تقريبا خبط في ابن الشخص اللي أنا مدعي عليه، وابني تدخل للفصل بين الاثنين فالولد رد عليه وقال إنت متعرفش أنا ابن مين، وحصل تلاسن بسيط بين الأطفال وتجاذب بسيط بالأيدي".
وتابع: "ابني ابتعد بعد المشادة، وابن الشخص الآخر اللي أنا مدعي عليه جري وراه وفتح الموبايل وشاور على ابني وأصحابه، ولما ابني دخل الحمام حصلت حاجة غريبة، الولد تتبع ابني وقفل عليه باب الحمام بكرسي ودي حاجة خطيرة جدا، ده احتجاز طفل دون وجه حق ويعاقب عليه القانون".

وأكمل والد الطفل: "أحد أصدقاء ابني تمكن من إخراجه من الحمام، وهما خارجين لقوا الفنان محمد رمضان في وشهم غاضب جدا، وبدأ يوبخ ابني وزميله بنوع من الترهيب وعرضهم على ابنه، وهمس في أذن ابنه بحاجة وخلال ثواني الولد تقدم خطوتين وضرب ابني قلم إحدى الأمهات سمعت صوته، وعندنا شهود بالكلام ده وصور وتقرير الطبيب الشرعي".

وأوضح والد الطفل ما حدث بعد ذلك قائلا: "ابني بدأ يعيط بهستيريا، وطلبت من إدارة النادي تفريغ الكاميرات ومكانش في رد حازم، ولهذا السبب صعدت الموضوع للقسم وبعدها النيابة".

وكانت سيدة اتهمت نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن ابن الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة فقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمة ما دفعها للابلاغ عن الواقعة.


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