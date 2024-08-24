السبت 24 أغسطس 2024
توقيت مصر 19:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قتل جاره بسبب نشع مياه في بورسعيد

بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب

لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

شاهد.. حميد الشاعري يعتدي على حلاقه داخل الصالون

مروان بابلو يكشف مفاجأة عن سبب اعتزاله الغناء

ماذا قال التقرير الطبي عن حالة شقيق محمد فؤاد؟

النيابة تستمع لطبيب مستشفى عين شمس ومحمد فؤاد يتخلف عن الحضور

محمد فؤاد: أنا والطبيب في طريقنا للصلح.. وبقولك للسوشيال ميديا بلاش هري

إيران تكشف سر التأخر في الرد على اغتيال هنية وكيف سيردون

لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

AA1piDCT
شرين
السبت، 24-08-2024 03:39 م نسمه عبد الوهاب
قال الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها لم تتصالح مع شركة روتانا، حيث أعربت عن استيائها الشديد من التعامل مع الشركة، وما حدث لها خلال الفترة الماضية، وحذفت أغانيها من المنصات بشكل متعمد.
وقالت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: «أنها تواصلت مع توني سمعان موزع روتانا، وطلبت منه أن يأخذ منها الأغاني، ولكن رفضوا استلام الأغاني».
وأضافت: «مش عايزين يستلمو الأغاني، عايزين شيرين عبدالوهاب حصري، مهما روتانا عملت هنزل الأغاني على البوتاجاز، والنجاح اللى أنا فيه دلوقتى الفضل فيه يعود للناس».

إقرأ ايضا

AA1pm4qg

قتل جاره بسبب نشع مياه في بورسعيد

AA1pmfdu

بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب

BB1pP3JV

أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

أخبار متعلقة

download

والد حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب محتاجة راجل

BB1r6agR

بوسي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب: حرام اللي بتعمليه في نفسك