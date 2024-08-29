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محمد رمضان في أزمة جديدة بسبب «مش فاضي»

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محمد رمضان
الخميس، 29-08-2024 01:32 م
اثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعا خلال الايام الماضية، بعدما تقدم المحامي ايمن محفوظ بإنذار رسمي لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يطالب من خلاله بشطب الاول من النقابة بسبب أغنيته الجديدة «مش فاضي»، والتي تحتوي على عبارات واشارات غير اخلاقية، وذلك على حد قوله.
وقال «محفوظ»:«الاغنية الجديدة لمحمد رمضان وهي اغنية مش فاضي، وجدنا انها تحض إلى الكراهية وتحض إلى انتشار العنف، وهو مصمم على هدم القيم المجتمعيه من خلال التعري في اعماله الغنائية، وهذا الانذار ليس الاول لنقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان».


وأضاف «في الاغنية نجد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيليه برقم 35 لسنة 1978، وهو يصف نفسه بالرجوله الكامله وخصومه بالشذوذ بقوله (انا رجوله وانت ب كذا) في اشاره واضحه لا يخطئها المتلقي، وهي احد صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهيه ليرددها المراهقين، وتنتشر الجريمه».
وتابع :«ما يفعله رمضان دائما يخالف نصوص قانون المهن التمثيليه ويضع رمضان في ورطه بالتحقيق معه بالنقابه وتوقيع العقوبات التي وضعها القانون طبقا لنص المادة (12) من ذات القانون والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها»
وأختتم :«اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على محمد رمضان وذلك طبقا للسلطات الممنوحه لنقيب الممثلين بالمطالبه باحاله محمد رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبه القانونيه المناسبه عليه لتحقيق الردع الخاص والعام».

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