عمرو أديب: «في كام مليون واحد بيسرق كهرباء في مصر؟

السبت، 31-08-2024
01:11 م
علق الإعلامي عمرو أديب
، على تصريحات وزير الكهرباء عن إرساله بيانات 300 ألف مشترك من سارقي الكهرباء إلى وزارة التموين لحذفهم من بطاقات التموين والدعم.
وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية»، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الرقم الذي استطاع إحصائه وزير الكهرباء الجديد بلغ 300 ألف مشترك من سارقي الكهرباء، متابعًا: «يبقى على الأرض في كام مليون واحد بيسرق كهرباء في مصر؟!، قمة الهدر والهلاك».
وأضاف: «هل موضوع سرقة الكهرباء مفاجأة، نحن نعلم في كل محافظات مصر أن هناك مصالح كثيرة تسرق الكهرباء ولا تدفع، والناس الغلابة هما اللي بيدفعوا الكهرباء، وطبعا ده بيأثر على سعر الكهرباء في مصر».
وأشار «أديب» إلى أن سرقة الكهرباء هي بلطجة يجب أن تتوقف، داعيًا إلى توقيع عقوبات قاسية لردع السارقين.
وأوضح أن جزء كبير من مواد الدولة يتم هدرها وسرقتها، موضحًا: «الدولة حطت مواعيد لغلق المحلات في العاشرة مساءً، انزل أي شارع في مصر، لحد الفجر هتلاقي المحلات منورة».