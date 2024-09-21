السبت 21 سبتمبر 2024
توقيت مصر 18:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض

بسبب "لايف تركيا".. نورهان تعتذر لجمهورها: "سامحوني لو ضايقت أي حد"

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة

رقم مفاجئ.. دار الإفتاء تحدد قيمة "الدية الشرعية" في قضية أحمد فتوح

"بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة

هجوم سيبراني جديد من إسرائيل يقتل 20 ويصيب المئات في لبنان

فتوح يرد على شقيق الضحية ويتعهد بهذا الأمر.. ومنصات الزمالك ترفض نشر صوره

سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين

شاهد.. إمام عاشور بعد سقوط زوجته:"إمشي بالراحة".. وترد:" أنا لابسة كعب"

عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض

AA1iEtnG
عمرو اديب
السبت، 21-09-2024 02:58 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمامه خيارين أصعب من بعضهما البعض للرد على الهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان، موضحًا: «حسن نصر الله قدامه خيار من اثنين، والاثنين انتحاريين».
وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن الخيار الأول لـ حسن نصر الله هو تلقي الضربات من إسرائيل في صمت، دون رد فعل قوي.

وأضاف: «الخيار الثاني إنه يقرر يحيل المنطقة إلى نار جهنم، هل هذا يمكن أن يحدث؟! بيروت هتكون الثمن، الضاحية هتكون زي غزة، مطار بيروت سيتم إزالته من على الأرض، هو قدامه خيار من اثنين، والاثنين انتحاريين».
وتابع: «الضاحية الجنوبية مش معسكر لقوات حزب الله، فيها بنى آدمين ونساء وأطفال، منطقة مزدحمة جدًا، الناس اللي تعورت في هجوم البيجر كان نساء وأطفال، مش كلهم حزب الله».
وأشار أديب إلى أن الأيام القليلة الماضية والهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان غير منهج الحروب في العالم، على حد قوله.

إقرأ ايضا

AA1qTW5J

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

AA1qVc4X

بسبب "لايف تركيا".. نورهان تعتذر لجمهورها: "سامحوني لو ضايقت أي حد"

AAXNLVQ

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة

أخبار متعلقة

AA1qTW5J

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

AA1eySpa

عمرو أديب: «في كام مليون واحد بيسرق كهرباء في مصر؟

AA1piDCT

لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

ل

بيبسي تتلقى "ضربة موجعة " في مصر